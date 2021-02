Cinco plantas que afastam as energias ruins da sua casa

Nossa casa deve ser o local onde nos sentimos mais felizes, à vontade em sermos nós mesmos e nosso refúgio. Cultivar as boas vibrações dentro dos ambientes que são nossos lugares de paz no mundo ajudam bastante na nossa saúde mental. Listamos cinco plantinhas que você pode cultivar, independente se mora em casa ou apartamento, que vão te ajudar nessa tarefa.

Leia mais:

Foto: Unsplash/ Judah Guttmann

Árvore da felicidade

É um pequeno arbusto que pode ser plantado em jarros ou jardineiras. Na tradição oriental, essa plantinha é conhecida por trazer prosperidade e felicidade para o lar onde habita. É de fácil manejo: deve ser colocada em um lugar de meia sombra, já que ela não gosta de tomar sol diretamente, e regue duas a três vezes por semana.



Pimenteira

Ela afasta as energias negativas, mau olhado e pensamentos ruins. Você pode colocá-la em ambientes onde há circulação de pessoas que não são do seu convívio familiar, como a entrada da sua casa, a varanda do apartamento e a sala de ambos. É importante que o vaso tenha furinhos no fundo para drenar a água. A rega deve ser feita em períodos frescos do dia e nunca molhando as folhas e frutos.



Lírio da paz

Essa plantinha é poderosa no quesito alinhamento de energias. Seu poder de purificação faz com que seja a escolha de muitas pessoas quando querem criar ambientes usando o Feng Shui. É uma planta ornamental, que vai florir no verão e na primavera, que não gosta de sol direto e que se dá bem em ambientes mais fechados, como quartos e banheiros.



Lavanda

Além do cheiro maravilhoso que ela exala, a lavanda é cercada de misticismo. Isso porque acredita-se que ela seja o símbolo da proteção, da purificação e da felicidade. Por isso, recomenda-se que ela seja colocada na entrada da sua casa. Além disso, seu cheiro é considerado um calmante natural, presenteando os que entram com energias de paz e tranquilidade. Pode ser plantada tanto em jarros quanto em jardineiras. As mudas devem ser regadas diariamente e é uma planta que pode ser colocada em um lugar onde chega o sol diretamente.



Espada de São Jorge

É usada como símbolo de proteção e relacionada ao santo cristão São Jorge. É recomendável que você plante logo na entrada da sua casa, para afastar as más intenções e pensamentos que possam chegar com os visitantes. A rega deve acontecer sempre que a terra estiver seca, por isso atenção às estações do ano. Dependendo da estação, você vai regar mais ou menos.