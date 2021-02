Como os vegetarianos suprem a necessidade da vitamina B12?

A Vitamina B12 é um composto de origem animal que está presente nos alimentos de origem vegetal em quantidade significativa. Também conhecida como Cobalamina, esta vitamina desempenha várias funções essenciais no nosso corpo, sendo importante para manter o metabolismo em funcionamento, para a produção de glóbulos vermelhos no sangue, para prevenir a anemia megaloblástica, para a regeneração dos músculos, preservação e reparação do DNA, entre outras funções.

De acordo com Eric Slywitch, Coordenador do Departamento de Medicina e Nutrição da SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira), a vitamina B12 é o único nutriente que um vegetariano pode precisar suplementar, mesmo com uma dieta bem planejada. A Vitamina B12 é tão importante que, uma dieta deficiente nessa substância pode acarretar uma série de problemas de saúde, tais como fadiga, sensação de cansaço constante, anemia perniciosa, quadros depressivos e até ossos fracos.

Foto: Pexels/ Ella Olsson

Queijos e ovos são alimentos de origem animal que contém essa vitamina. “A maioria dos vegetarianos utiliza esses alimentos. Se o uso deles for regular (diário) e atingir as necessidades diárias, não é necessário utilizar suplementos”, explica Slywitch. Mas há casos nos quais os vegetarianos necessitam da suplementação de forma obrigatória. Gestantes, mulheres que estão amamentando, crianças, veganos e até vegetarianos que não comem esses alimentos diariamente precisam de suplementação.

Um estudo feito pela União Espanhola Vegetariana recomenda três opções para que os vegetarianos consumam a Vitamina B12. Veja o artigo na íntegra aqui.

1. Comer diariamente alimentos enriquecidos com vitamina B12 (bebidas vegetais enriquecidas, iogurtes de soja enriquecidos, cereais enriquecidos), assegurando-se de chegar aos 2,4 mcg diários necessários.

2. Tomar um suplemento diário de 25-100 mcg. Optar por comprimido mastigável, já que a saliva ajuda na absorção da vitamina.

3. Tomar um suplemento semanal de 2000 mcg ou um de 1000 mcg duas vezes por semana. Nesse caso, engolir o comprimido sem mastigar.

*Texto redigido com informações da Sociedade Vegetariana Brasileira e da União Espanhola Vegetariana.