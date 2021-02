Como a água oxigenada pode ajudar suas plantas?

Item essencial na farmacinha de casa, seja para limpar as feridas ou para adicionar à tintura do cabelo, o peróxido de hidrogênio, conhecido popularmente como água oxigenada, tem muito mais benefícios do que pensamos. Um deles é para a saúde das nossas plantinhas.

Conhecida pelas suas qualidades antibacterianas, a água oxigenada pode ajudar a prevenir a chegada de fungos nas raízes, atua como fertilizante e também pesticida. Isso porque as plantas precisam de água, mas também precisam de oxigênio.

Foto: Pexels/ Min An

Leia mais:

Raízes com fungos

Plantas morrem com excesso de água. Isso acontece porque, na maioria dos casos, você regou além da capacidade de absorção da planta. Quando preenchemos todo o espaço vazio do vaso com água, não há espaço para o oxigênio e as raízes acabam apodrecendo. Uma mistura de água e peróxido de hidrogênio pode ajudar nesse problema. Em um recipiente misture 100ml de água oxigenada para 400ml de água (proporção de 1 para 4) e regue suas plantas. A próxima rega deve ser feita apenas com água e quando a terra estiver totalmente seca. Faça essa mistura periodicamente.

Ajuda para a germinação

Antes de plantar novas sementes, deixe-as de molho durante 30 minutos em água oxigenada. Depois, enxágue bem e plante na terra. Esse passo simples vai acelerar o processo de germinação.

Pesticida

Em um borrifador coloque água e água oxigenada em partes iguais. Misture e borrife sobre as plantas. Essa combinação vai prevenir a chegada de pragas e evitar que elas coloquem seus ovos nas suas plantinhas. O peróxido de hidrogênio também mata as bactérias que se desenvolvem nas frutas e vegetais.