O agricultor Francisco das Chagas Pereira de Sousa, de 45 anos, faleceu no último sábado (8) durante o velório de um amigo de 61 anos, após tomar uma dose de cachaça. O caso ocorreu em Sítio Cacimbão, zona rural de Viçosa do Ceará.

Em entrevista ao g1, a família disse que desconfia que o agricultor foi vítima de um envenenamento. Francisco teria aceitado uma dose de cachaça oferecida pela família de outro homem. Ele começou a passar mal e morreu no local.

Ainda segundo a matéria, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga a morte dos dois homens, pois existe a possibilidade do rapaz que estava sendo velado também ter ingerido a bebida.

Segundo a Secretaria, um laudo da Perícia Forense irá determinar a causa das mortes. O sobrinho do agricultor informou que o laudo pode ser concluído em até dias 15 dias.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Sobral, de acordo com o texto.

Agricultor toma dose de cachaça durante velório de amigo no Ceará e acaba morto; entenda Imagem: g1/reprodução

Seita ‘Pai, Mãe, Vida’ também pode ter causado a morte de avó da família de Djidja Cardoso

Após a morte de Djidja Cardoso, investigações apuram se a morte da avó Maria Venina, de 82 anos, em junho do 2023, em Parintins, também teria sido causada por Bruno Lima, ex-namorado da ex-sinhazinha do Boi Garantido e membro da seita ‘Pai, Mãe, Vida’, segundo a polícia.

De acordo com matéria do ‘Fantástico’, parentes de Cleusimar Cardoso e Djidja, criadoras da seita, afirmaram que elas, juntamente com Bruno, aplicaram doses de anabolizantes na idosa, algo que fazia parte do suposto ritual.

“Cleusimar fez o ritual da cura, ela expulsou todo mundo da casa da minha avó. E nesse ritual eles aplicaram uma bomba, e deram maconha para minha avó. Para fazer medicação, para ela meditar. [...] Às 3h da manhã do dia 29 minha avó teve um AVC. Ela chamou minha tia que estava dormindo. E quando ela levantou, ela reclamou de muita dor de cabeça e ela caiu nos braços da minha tia”, disse uma mulher, que não quis se identificar, à reportagem.

Após a morte de Maria Venina, uma das irmãs de Cleusimar pede, em mensagem de áudio, que ela pare de utilizar as substâncias. “Ô Cleuse, que sirva de lição minha irmã, para de usar droga!”, dizia o áudio.

A prima também comenta que a mulher utiliza drogas e afirmava que tinha poderes de ressuscitar a mãe. Após a morte da idosa, a família denunciou o caso para a polícia como cárcere privado.

Os parentes queriam que Djidja saísse da seita e parasse de utilizar as drogas. Policiais chegaram a entrar na casa da família, contudo a ex-sinhazinha não quis sair de casa.