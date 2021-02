Carne de planta é mesmo saudável? Confira alternativas!

“Carne de planta” é um termo usado pela indústria da carne para denominar produtos que buscam imitar a textura, o gosto e a suculência do produto de origem animal e representam uma tendência do mercado da alimentação global. Um relatório divulgado pela Polaris Market Research concluiu que o mercado à base de plantas foi avaliado em 11 bilhões de dólares em 2020 e a tendência é que ele cresça 15,8% até 2027.

De acordo com a pesquisa, essa tendência de comportamento do consumidor está atrelada à conscientização sobre os malefícios comprovados cientificamente do consumo de carne animal, à preservação ambiental, à proteção da causa animal e ao aumento da população vegana e vegetariana no mundo.

Mas, a “carne vegetal” ou “carne do futuro”, na prática, é um alimento ultraprocessado a partir da proteína presente na ervilha, na batata-doce ou no grão-de-bico. "Alguns também prometem ser livres de conservantes, mas não dá para saber exatamente o que colocam", explica a nutróloga Ana Luisa Vilela, em entrevista ao site Nossa Cozinha. Os especialistas aconselham que esse consumo seja moderado porque, ainda que exista uma tentativa de tornar esses alimentos em opções mais saudáveis, eles ainda são considerados alimentos industrializados.

Se sua dieta é livre ou reduz o consumo de carne animal, confira três receitas de hambúrgueres vegetais que você pode fazer em casa.

Leia mais:

Hambúrguer de feijão carioquinha

Ingredientes: Feijão carioquinha cozido, farinha de mandioca (o quanto baste para dar liga), cebola, alho, pimenta do reino, sal e outros temperos a gosto. A quantidade é livre, depende de quantos hambúrgueres você queira fazer.

Modo de fazer: Tempere o feijão cozido com temperos frescos. Amasse até formar uma “maçaroca” (não se preocupe se um ou outro grão não for amassado). A farinha de mandioca servirá para dar consistência ao hambúrguer. Vá adicionando a farinha aos poucos, unindo a massa e modelando. Quando prontos, frite na frigideira com azeite ou prepare na sanduicheira/ grill.

Hambúrguer de grão-de-bico e aveia

Ingredientes: Grão-de-bico, alho, sal, cúrcuma, coentro, cebolinha e demais temperos a gosto.

Modo de fazer: Com o grão-de-bico cozido, escorra e coloque no processador junto com os demais ingredientes. Triture até obter uma massa homogênea e com a consistência suficientemente necessária para modelar o hambúrguer. Quando prontos, frite na frigideira com azeite ou prepare na sanduicheira/ grill.

Hambúrguer de batata doce com quinoa

Ingredientes: 1 batata doce grande e descascada, ½ xícara de de quinoa cozida e bem escorrida, sal, cebola, salsinha e demais temperos a gosto.

Modo de fazer: amasse a batata doce, depois acrescente a quinoa e os demais temperos. Modele os hambúrgueres com a mão. Na frigideira, frite com um fio de azeite e doure dos dois lados.