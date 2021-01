Os 10 perfis veganos imperdíveis para seguir no Instagram

Uma estimativa feita pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) informa que cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil se declaram vegetarianas e 7 milhões veganas. Esse aumento do interesse pelo tema foi comprovado pelo aumento das buscas pelo termo “veganismo” no Google: em 2020 a média mensal de buscas pelo termo foi de 22,2 mil. Em 2017, essa média era de 12 mil, de acordo com o PortalVeg.

Leia mais:

Uma dieta vegana engloba muito mais do que uma mudança de hábitos alimentares, é uma postura alinhada com objetivos muito claros: causa animal e problemas ambientais são os principais. Se esse é um tema do seu interesse, confira uma listagem que preparamos de perfis imperdíveis para seguir no Instagram e se inspirar na cozinha fazendo receitas veganas.

@clubedereceitasveganas

@comunidadevegan

@plantt.e

@the.instavegan

@vegmagbrasil

@veganuarybrasil

@gnomo_vegano

@bicavegan

@veggieralizando

@feito.de.plantas