10 produtos veganos para dar os primeiros passos neste estilo de vida

Desde 2019 até agora, o termo veganismo registrou um aumento de 345% nas buscas do Google segundo o próprio buscador. O Dia Mundial do Veganismo é comemorado em 1º de novembro, desde 1994, criado pela The Vegan Society, na Inglaterra. A data temática foi instituída para homenagear o 50º aniversário de fundação da organização e a criação dos termos vegano e veganismo.

O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para a alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade.

Veganismo versus vegetarianismo – Os vegetarianos não consomem alimentos de origem animal. Já o veganismo ultrapassa a questão alimentar. Os veganos não consomem nenhum produto desse tipo, como roupas produzidas a partir de pele de animais ou cosméticos que tenham sido criados a partir de experiências com animais que possam estar em sofrimento.

Para quem quer entender melhor este estilo de vida, selecionamos 10 produtos, entre comidinhas, utensílios e livros. Confira:

1. Vegano? Por que não?: 125 receitas criativas para arrebatar até o carnívoro mais convicto, por Kristy Turner



Se você ama queijos, não vive sem churrasco e morre de tédio só de pensar em saladas? Vegano? Por que não? é o livro que vai derrubar todos os seus preconceitos. Talvez você pense que ser vegano é muito difícil, mas este livro mostra que é mais simples do que parece. A blogueira americana Kristy Turner ensina que não só é possível se alimentar bem sem carne, sem ovos e sem laticínios, como também é muito gostoso e prazeroso. Compre a partir de R$ 61,52.

2. Marmita Vegana, por Jérôme Eckmeier e Daniela Lais



É comum que a falta de tempo da rotina moderna obrigue que as refeições feitas fora de casa sejam rápidas e, na maioria das vezes, nada equilibradas. Se estivermos falando de opções vegetarianas e veganas, então, a oferta é ainda menor. Pensando nisso, os autores de Marmita vegana selecionaram mais de 100 receitas criativas de refeições deliciosas, saudáveis e fáceis de preparar em casa e levar para o trabalho. Compre a partir de R$ 44,90.

3. Achocolatado Orgânico Native 400g



Produzido seguindo os rígidos padrões orgânicos, o Achocolatado Orgânico Native oferece a energia necessária para a vida ativa e saudável. É ideal para o dia a dia das crianças. Com sabor pronunciado do mais puro chocolate e cor mais intensa, supera a expectativa de quem busca a verdadeira sensação do chocolate. Saboreie com leite quente ou frio. O Achocolatado Orgânico Instantâneo Native não tem lactose e é elaborado com generosa porção de cacau orgânico da Bahia. Experimente incluir em receitas de bolo, brigadeiro, tortas e sorbets. Compre a partir de R$ 13,79.

2. Vegan Manteiga 180g Grings



Tem real gosto de manteiga, só que saudável e sem sofrimento animal. Pode ser utilizada no pão, bolacha, torradas ou para os mais diversos preparos. Não possui gorduras hidrogenadas. É resistente a altas temperaturas. O óleo de coco presente melhora a imunidade e ajuda no bom funcionamento do intestino. Compre a partir de R$ 13,90.

5. Pão sem Queijo Vegano Tradicional Santulana 250g



A evolução do pão de queijo, sem queijo. Apresenta a mistura pronta para pães de queijo 100% vegana, com farinha de grão-de-bico, ingredientes funcionais e com todo o sabor de um pãozinho de queijo de verdade. Compre a partir de R$ 11,49.

6. Creme Dental Vegano e Natural Sem Flúor Menta e Melaleuca Boni Natural



O novo creme dental vegano, natural e sem flúor, boni natural e menta melaleuca é uma resposta à nova consciência que todos nós buscamos. O produto não contém ingredientes sintéticos e químicos que mostraram alguns estudos científicos, algum nível de toxidade ou perigo à saúde e ao meio-ambiente. Sua fórmula mata 99, 9% das bactérias causadoras das cáries, placa e do mau hálito. Compre a partir de R$ 10,39.

7. Maionese Vegetal Not Mayo Original 350g



A Not Mayo é uma maionese feita apenas com ingredientes vegetais; muito saborosa e mais saudável que a maionese convencional, não contém glúten, lactose, colesterol nem ovo. Desenvolvida pela startup NotCo através de inteligência artificial: um software analisa centenas de ingredientes vegetais e formula a combinação de textura e sabor mais próxima possível da maionese convencional. O resultado é um produto saboroso, muito mais saudável e zero proteína animal. Compre a partir de R$ 15,21.

8. Batom Líquido Vegano Natural Asti Cosméticos



O fabricante promete cores que seguem as tendências da moda, longa duração nos lábios, ótima cobertura, não transfere cor, efeito matte com secagem rápida que proporciona um toque aveludado, não racha nos lábios, fragrância com leve sabor adocicado e não irrita os lábios. Compre a partir de R$ 12,00.

9. Cappuccino Vegano com Leite de Coco Holy Nuts 120g



Cappuccino de leite de coco com café 100% arábica, cacau e canela (120g). o cappuccino de leite de coco da holy nuts chegou pra aquecer nossas manhãs e lanches da tarde. Agora a Holy estará presente em mais um momento especial da sua vida: a pausa para o cafézinho. O pote vem com 120g de cappuccino, e você pode consumir colocando uma colher de sopa para cada 200ml de água. Compre a partir de R$ 43,24.

10. Escova Dental de Bambu com cerdas de Carvão Ativo Boni Natural



A Escova Dental com Cabo de Bambu e Cerdas de Carvão Vegetal da Linha Boni Natural é tudo que você precisa para uma Higiene Bucal completa e eficaz, devido sua ação antibacteriana, que não deixa proliferar fungos. Compre a partir de R$ 17,83.

