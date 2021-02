Aprenda a fazer adubo natural com casca de ovo

A casca de ovo contém vários nutrientes importantes e que são bastante aproveitados pelas plantas, tais como cálcio, magnésio e potássio. Manchas amareladas nas folhas podem indicar carência de cálcio, porém há situações em que o excesso de cálcio presente na casca do ovo, na forma de carbonato de cálcio (CaCO3), pode prejudicar o vegetal.

Se plantada na terra diretamente, a casca de ovo vai demorar muito para se decompor. Para que a sua plantinha tenha todos os benefícios desse adubo natural, é importante que a casca seja triturada. “O ideal é usar um composto orgânico que inclua a casca de ovo uma vez a cada 20 ou 30 dias, para não calcificar demais o solo. Uma colher de chá de casca de ovo batida no liquidificador com água é suficiente para um vasinho pequeno, e conforme aumenta o tamanho do vaso, aumenta a quantidade”, explica Claudia Pinheiro, proprietária do Ateliê Jardim, em entrevista à Gazeta do Povo.

Foto: Pexels/ Anna Shvets

Como farinha, a casca de ovo tem uma validade aproximada de seis meses e recomenda-se colocar uma colher de café em vasos pequenos e de duas a três colheres de café em vasos maiores. Listamos duas formas de preparar esse composto para ajudar no desenvolvimento das suas plantas.

Receita 1 – Casca de ovo em farinha

Junte as cascas e deixe secar na sombra, para não perder o nitrogênio. Quando estiverem bem secas, passe no liquidificador até formar uma farinha bem fina. Uma colher de café por vaso de planta ou 50g para cada metro linear do solo é suficiente. Quando for trocar o substrato de vasos ou canteiros, misture 50g em 20L de terra.

Receita 2 – Solução de cálcio com casca de ovo

Seque as cascas ao sol durante 3 dias. Quando estiverem secas, retire a membrana interna e quebre as cascas com um pilão ou com as mãos. Em uma panela, leve ao fogo baixo por 15 a 20 minutos, mexendo sempre para não queimar. Deixe as cascas esfriarem. Em um recipiente de vidro, coloque vinagre (de maçã, arroz ou vinho) na proporção de 1 para 3. Ou seja, para cada 50ml de vinagre, use 50ml de cascas. Se for usar o vinagre de vinho, dilua com 50% de água.

Deixe o recipiente de vidro coberto, mas não tampado, para que a solução possa “respirar” e expelir os gases que se formam na reação química. O dióxido de carbono será liberado (CO2), restando um sal de solução de cálcio em água (H2O), chamado de acetato de cálcio. Essa substância é absorvida mais rapidamente pelas plantas.

Esse é um processo que demora 15 dias. Somente depois desse prazo você vai notar que não vai borbulhar mais. Nessa hora, chegou o momento de usar o adubo natural diluído em água em um intervalo de 30 em 30 dias.