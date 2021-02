No home office já! Cinco plantas que atraem riqueza e sorte no trabalho

O trabalho em home office continua sendo uma realidade para muitos brasileiros e, para além de um ambiente organizado e limpo, para o trabalho render mais em casa há algumas plantas que podem ajudar a atrair energias positivas para você no campo do trabalho.

Além de trazer vida para o lar, muitas plantas são consideradas míticas e podem ajudar a atrair aquilo que desejamos. Listamos algumas plantas que você pode manter no home office e que atraem boas energias para o seu trabalho.

Foto: Pexels / Anna Shvets

Lírio da Paz – Amor, prosperidade, socialização e paz

Evite que essa planta pegue sol, já que a iluminação direta pode queimar suas folhas. É uma planta de sombra, que adora receber água borrifada nas suas folhas e um solo úmido, porém não encharcado (regar de 3 a 4 vezes por semana é suficiente).



Manjericão – Prosperidade e dinheiro

Quando plantada em vasos, essa plantinha requer maior atenção na hora de regar, já que ela requer muita água e suas folhas murcham com facilidade. Para manter água por mais tempo no solo, cubra o substrato com folhagem seca.

Cacto – Força de vontade, eles eliminam energias eletrostáticas

Por ser uma planta super resistente, é bastante recomendada para o seu local de trabalho. Além de não necessitar regas constantes elas se adaptam bem a ambientes com muita luz artificial.



Azaleia – Harmoniza o ambiente contra energias negativas e transmite o bom fluxo da energia

São plantas originárias do Japão que florescem uma vez por ano: no inverno, exatamente quando as demais plantas “adormecem”. São plantas bastante resistentes e se adaptam bem tanto em um jardim quanto quando são plantadas em vasos. As azaleias gostam de luz do sol direta por pelo menos 4 horas por dia, mas precisam ficar abrigadas do vento e da chuva ou elas podem morrer facilmente.



Arruda – Afasta a inveja e as energias ruins

É uma planta que se desenvolve bem com luz solar direta ou com sombra parcial, excelente para colocar no escritório próximo à uma janela. É bastante conhecida por afastar energias pesadas, como inveja e mau-olhado, ajudando na limpeza do ambiente. O solo deve estar sempre úmido.