Consequências do home office. Especialistas prevêem obesidade e problemas de visão nos próximos 25 anos

O trabalho em home office é uma realidade há quase um ano para muitos trabalhadores brasileiros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 7,3 milhões de brasileiros estão trabalhando de casa. O que representa 9,1% dos trabalhadores ocupados do país. Mas, entre as vantagens do trabalho de casa, também há as desvantagens. A deterioração da nossa saúde é uma delas.

Um grupo de especialistas tentou prever os efeitos do home office para a saúde física e mental dos trabalhadores pelos próximos 25 anos e, dentre as consequências mais preocupantes estão a obesidade, desenvolvimento de uma corcunda e problemas na visão. Isso caso as pessoas não mudem seus hábitos, claro! O texto foi publicado originalmente no site da Directly Apply, uma plataforma de busca de empregos e pode ser lido na íntegra aqui.

Foto: Reprodução Directly Apply

De acordo com os especialistas, uma pessoa que está somente em casa, 24 horas por dia e 7 dias por semana, trabalhando na frente de um computador por cerca de 8 horas diárias, certamente vai desenvolver problemas relacionados com a visão. Irritação, olhos com pouca lubrificação ou inflamados podem ser os primeiros sintomas a evoluir para uma visão desfocada.

Outro ponto citado pelos é a má postura aliada à pouca ou à inexistente prática de exercício físico. O desenvolvimento de uma corcunda, pele mais pálida, queda de cabelo e obesidade ao longo dos anos pode acontecer em quem não cuidar da saúde. “Seguir uma rotina que se adapte à sua vida, seus níveis de produtividade e suas demandas de trabalho é essencial para manter a saúde emocional ao trabalhar remotamente. Pense em como você deseja gerenciar seu tempo e o que funcionaria melhor no contexto mais amplo de sua vida”, disse a médica Rachel M. Allan, uma das especialistas citadas pelo artigo.

A falta de contato humano também pode desencadear estresse e irritabilidade como consequências para a saúde mental mal administrada.

Sob um ponto de vista otimista, o texto indica também como mudar esse prognóstico: determinando um tempo para caminhadas ao ar livre, alimentação saudável e diversificada e a utilização da tecnologia para se aproximar dos entes queridos podem ajudar.