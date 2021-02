Três maneiras de usar o café nas plantas

Além de ser a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água, o café é uma sobra diária de muitas cozinhas brasileiras e, na maioria das vezes, a borra do café acaba tendo destino certo: a lixeira. Mas, você sabia que o café pode ajudar na fertilização e pesticida natural para as plantinhas que você tem em casa?

O café, além de alimento para os organismos que ajudam na fertilização da terra, ajudam no crescimento e manutenção do substrato. Confira três usos para o café muito úteis para a jardinagem.

Foto: Pexels/ Daniela Constantini

Com fungicida

Aplicar uma fina camada de borra de café sobre a terra que circula sua planta vai atuar como um fungicida para o solo, isso porque o café absorve a umidade, fazendo com que fungos não tenham um ambiente favorável para se desenvolver. Mas, lembre-se, a camada deve ser fininha, não ultrapasse um centímetro de altura.

Como fertilizante para o solo

A borra de café é rica em carbono e hidrogênio, nutrientes necessários para o solo mas, diferente do que muitos pensam, ela não deve ser aplicada diretamente no solo. Isso porque o processo de decomposição natural da matéria orgânica vai consumir o nitrogênio, fazendo assim que ela deixe de ter essa função fertilizante. Para aplicar no solo de forma efetiva, você deve misturar a borra com água, na proporção de 100g de borra para 1L de água. Deixe descansar de 4 a 6 dias. Borrife essa mistura nos seus vasos. Essa misturinha também funciona como repelente para formigas e outros bichinhos que podem atacar suas plantas.

Café líquido para uma ajudinha extra

Usar o café que sobrou para adubar as plantas pode ajudar que as suas plantinhas absorvam uma boa quantidade de nutrientes que serão usados de forma bastante eficaz na nutrição dela, tais como potássio, cálcio, nitrogênio, fósforo, entre outros. Mas, atenção: primeiro, se certifique que a sua planta suporta substâncias ácidas no solo. As azaleias, camélias, hortênsias e plantas carnívoras, pé de morango, por exemplo, aguentam solos ácidos.