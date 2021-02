6 alternativas mais saudáveis que o café que te darão energia

Cafeína, compostos antioxidantes, vitaminas e minerais. De acordo com um levantamento feito desde 1965 pela a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) e que mede o consumo per capto, o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água.

Um estudo publicado no Journal Environmental Psychology concluiu que somente o cheiro do café pode estimular o nosso cérebro. Mas, como tudo na vida, se consumido em excesso o café pode fazer mal. Muito mal!

Leia mais:

Foto: Pexels

A cafeína, substância responsável por estimular nosso sistema nervoso parassimpático (SNP), embora sendo considerada um estimulante cerebral não é considerada um vício, já que a privação do seu consumo não causa os sintomas de abstinência que outros estimulantes (como a nicotina, por exemplo). Essa substância age acelerando nossa taxa de metabolismo basal (TMB), diminuindo nossa sensação de fadiga e aumentando nossa frequência cardíaca. Por isso, temos a sensação de mais produtividade após uma xícara de café.

Beber café de forma moderada faz parte de uma rotina alimentar equilibrada. Mas, existem alternativas mais saudáveis e que te ajudarão a repor as energias durante o dia. Preparamos uma lista. Confira!

Chá verde

A bebida tem menos cafeína que o café, mas vai te dar energia sem causar os tremores frequentes de quando ingerimos muito café. É uma bebida versátil, que pode ser consumida tanto gelada, como quente e é rica em catequinas, que são poderosos antioxidantes.

Chai

Esta bebida natural da Índia é uma das melhores opções para estimular a digestão depois do almoço e te deixar mais leve e pronto para o segundo round do dia. Além disso, o Chai ajuda na imunidade e é rico em substâncias antioxidantes.

Água gelada com limão

Quem gosta de tomar café sabe que, depois de um tempo, a bebida para de fazer efeito e a sonolência volta. Para não precisar preparar mais uma xícara de café, experimente tomar água gelada com raspas e sumo de limão. A água gelada é termogênica, o que faz com que seu metabolismo acelere, e o limão é rico em ácido cítrico, contribuindo também para a queima de gorduras.

Chá de hortelã

Além de muito refrescante, o chá de hortelã melhora a respiração e acalma o estômago após a digestão. A hortelã é rica em fibras, proteínas, vitaminas C e D e minerais (magnésio, ferro e potássio).

Chocolate meio amargo

Rico em vitaminas e minerais, o chocolate meio amargo ativa o cérebro e garante a energia por várias horas. Além disso, o chocolate contribui para a liberação da serotonina na corrente sanguínea.

Frutos secos

São ricos em vitaminas do complexo B e magnésio. Por isso, ao consumirmos frutos secos nos sentimos com mais força e energia. Mas, atenção: estes são alimentos muito calóricos, por isso precisamos consumir com moderação.