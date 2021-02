Dez alimentos que vão te dar mais energia. Você não vai acreditar no último da lista!

Uma rotina puxada requer maior atenção para a alimentação pois, é através dos nutrientes contidos nos alimentos, que teremos energia até o final do dia. Do contrário, a conta não fecha e você pode apresentar sinais de cansaço antes de terminar todas as tarefas que se propôs a fazer.

Existem alimentos que podem te ajudar a repor as energias e apesar de bastante energéticos, a maioria tem uma quantidade razoável de calorias. Por isso é importante consumir com moderação. Lembre-se sempre que uma dieta balanceada deve ser aliada a uma rotina de exercícios.

Foto: Unsplash / Lucian Alexe

Água

Conselho de 10 em cada 10 nutricionistas. Beba água! A água é responsável por ajudar no transporte de nutrientes para as células. Sem esse transporte, não adianta nenhuma dieta, por mais perfeita que seja.

Chocolate amargo

Além de muita energia, melhora o humor, ajuda na concentração e tem efeito antioxidante. É rico em potássio, ferro e magnésio.

Banana

É rica em triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, que é um neurotransmissor ligado à regulação do sono, humor e atua na prevenção de distúrbios emocionais. Além disso, a banana também é rica em potássio que ajuda na prevenção de fraqueza e cãibra muscular.

Café

Nada como uma boa xícara de café para começar bem o dia! A cafeína é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central, uma vez que aumenta a atividade do cérebro e estimula o sistema respiratório. É uma substância que também reduz a fadiga.

Ovo

Excelente fonte de proteínas e também auxilia na redução de peso, estímulo à memória e proteção da visão. Para uma dieta menos calórica, faça ovo pochê ou cozido. Mas, atenção: quando o ovo é cozido por muito tempo pode perder alguns nutrientes, como as vitaminas do Complexo B. O ideal são 12 minutos.

Mel de abelha

Além das aplicações em cosméticos, o mel de abelha tem valor energético, facilita a atividade metabólica e possui propriedades digestivas e antioxidantes.

Salmão

Além de ajudar a reduzir o colesterol por ser rico em ômega 3, o salmão também contém quantidades consideráveis de proteínas, vitamina B6, niacina e riboflavina, que ajudam a converter os alimentos em energia para o seu corpo.

Quinoa

É fonte de fibra, vitaminas do Complexo B, proteína e carboidratos complexos. É uma ótima opção para quem busca alimentos que dão energia e sensação de estar satisfeito.

Espinafre

O Popeye sempre esteve certo. Vegetais folhosos escuros como acelga e espinafre são ricos em vitaminas A e C, cálcio, fibra e proteína. Ajudam a digestão e o funcionamento muscular com poucas calorias. Além de serem super fáceis de acrescentar na dieta!

O alho

Uma fibra, chamada inulina, presente no alho ajuda na absorção de ferro, reduzindo a sensação de fadiga. É fonte de minerais, como manganês e o selênio, ambos importantíssimos para o organismo: o primeiro para o transporte de oxigênio para as células, e o segundo para o combate aos radicais livres, atuando diretamente no sistema imunológico. O alho também é fonte de vitaminas, especialmente a C, essencial para a manutenção da nossa imunidade, e a B6, que age na síntese proteica.