Dicas caseiras para afastar as formigas do seu jardim

Como todo e qualquer animal e vegetal na natureza, as formigas têm seu papel no ciclo da vida. Ao escavar o solo, elas são responsáveis por deixá-lo com espaços onde o ar tem acesso e as raízes agradecem. Além disso, elas também incorporam matéria orgânica ao substrato, o que gera nutrientes para o desenvolvimento das plantas.

Mas, a quantidade exagerada de formigas no seu jardim pode prejudicar (e muito!) suas plantas, principalmente se você cultivar uma horta caseira, de onde colhe alimentos para o seu dia a dia. A presença desses animais está ligada à abundância ou à ausência de fatores essenciais para o seu desenvolvimento. As formigas adoram se alimentar do doce presente em frutos, flores e até folhas. Do contrário, elas não gostam de cheiros fortes. Podemos usar essas informações ao nosso favor na hora de preparar receitas caseiras que vão espantar as formigas.

Leia mais:

Foto: Pexels/ Egor Kamelev

Cascas de laranja

O aroma cítrico vai espantar as formigas do seu jardim e você pode usar as cascas também para preparar um adubo caseiro, enterrando-as não muito fundo na terra.

Lavanda

Plantas pés de lavanda próximo ao seu jardim também vão ajudar a espantar esses insetos, já que a planta exala um aroma agradável a nós, mas detestável para eles. Regar com frequência vai ajudar a intensificar o cheiro da lavanda.

Borra de Café

O cheiro forte da borra do café também vai irritar as formigas e vai afastá-las das suas plantinhas. Misture 3 colheres de borra de café em um litro de água. Deixe a mistura descansar por uma semana. Depois, coloque a solução em um borrifador e aplique sobre as folhas e na terra. A borra de café atua como um repelente natural, além de ser um bom fertilizante, rico em carbono e nitrogênio. Nunca coloque a borra de café pura sobre a terra.

Vinagre

Caso as suas plantas estejam sendo atacadas pelas formigas, sua ação deve ser mais rápida. Use vinagre branco ou de maçã e borrife sobre as plantas em todos os locais afetados. Você vai notar que as formigas vão sair naturalmente de cima da sua plantinha.