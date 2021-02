Cinco plantas para ter no apartamento fáceis de cuidar

Além de integrarem a decoração do seu lar, as plantas trazem aquele visual “vivo” que faltava. E não precisa ter um jardim ou uma varanda grande para cultivar espécies que só trazem benefícios para o nosso bem estar, tais como limpeza do ar que respiramos, relaxamento, equilíbrio de energia, estimulam a criatividade, diminuem os estresse, entre outros.

Das maiores às menores, listamos algumas espécies que são fáceis de cuidar, não requerem rega todos os dias e se desenvolvem em locais iluminados.

Lança de São Jorge

É uma planta super resistente e ideal para ambientes internos. Ela gosta de umidade, mas é capaz de sobreviver a longos períodos sem água. Ideal para os esquecidinhos! A fertilização pode ser feita anualmente com húmus de minhoca.

Suculentas

São plantas que não requerem rega todos os dias e que podem passar dias sem receber uma gota de água. No geral, requerem sol direto somente um período do dia e preferem a sombra do que o sol forte.

Begônia

Pode ser plantada em vasos, é bem colorida e deixa a casa com aquele “vivo” que faltava. Exige pouca luminosidade e pode ser colocada em um local que receba luz indireta, porém que seja bastante iluminado. Uma mesinha próxima da janela ou mesmo a varanda, em locais que não chegue o sol diretamente. A rega pode ser feita três vezes por semana.

Pau d’água

Virou a planta queridinha dos decoradores porque, quando bem cuidada, cresce e fica lindíssima. Pode ser plantada em vaso e adora uma pulverização nas folhas. É uma espécie que pede uma irrigação mais regular, mas somente três vezes por semana.

Ivy

O crescimento dessa planta está ligado ao local onde ela foi plantada, se for em um vaso ela vai crescer menos, se for em uma jardineira vai crescer mais. O charme dessa espécie fica por conta dos ramos que vão crescendo e caindo do vaso. É uma planta bem resistente à poluição do ar e ajuda na purificação do ar da sua casa. Deixe-a à sombra, porém com luz indireta.