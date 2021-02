Rotina de skincare em 5 minutos. A gente te ensina e indica produtos!

Cada uma tem a sua rotina de skincare diária mas há sempre algo que podemos melhorar, seja com relação aos produtos que usamos, seja no método que optamos. Uma coisa é certa: cada vez mais nossa rotina diária requer soluções práticas e eficazes para nossa pele. Afinal, não temos todo o tempo do mundo para ficar na frente do espelho! Há outras tarefas necessárias diariamente.

Há três passos essenciais em qualquer rotina de skincare: limpar, hidratar e proteger. Seja qual for o seu tempo disponível para cuidar da pele, essas três palavrinhas precisam estar na sua cabeça na hora do seu ritual de beleza.

Foto: Pexels/ Luriko Yamaguchi

Para quem tem menos tempo, esses três passos são ainda mais essenciais. “A camada superficial (da pele) tem a função de barreira, deve ser bem cuidada para manter a integridade, logo, a limpeza adequada, hidratação e proteção solar são indispensáveis. Os demais passos tem a finalidade de embelezamento, por isso, são opcionais, melhoram a textura, poros, manchas, rugas finas e luminosidade”, explicou a médica dermatologista Luciana Garbelini, especialista em cosmiatria e parceira Ricca.

Listamos abaixo produtinhos de eficácia comprovada que podem te ajudar na rotina diária, mas lembre-se de consultar seu dermatologista para traçar a melhor rotina e produtos para o cuidado da sua pele.

Limpeza



Hidratação

Proteção