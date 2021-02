Xô agulha! Listamos 8 produtinhos com ácido hialurônico acessíveis

O ácido hialurônico é um ativo produzido naturalmente pelo nosso corpo e que possui propriedades hidratantes e estimulantes do colágeno que mantém a sustentação da nossa pele, evitando a flacidez e a formação de rugas. Mas, à medida que nosso corpo vai envelhecendo, a sua produção diminui, precisando ser reposto com o uso dos cosméticos. Estudos indicam que a partir dos 25 anos, a produção dessa substância começa a decair.

É uma substância que atua preenchendo os espaços entre as células, por isso ajuda na suavização das linhas de expressão. A molécula do ácido hialurônico é capaz de reter muita água, o que ajuda a manter a pele hidratada e, por isso, ele é chamado de super hidratante.

Foto: Pexels /Ekaterina Bolovtsova

O “pulo do gato” é que, por ser um componente natural do nosso organismo, o ácido hialurônico não é rejeitado pela pele. E, como era de se esperar, o desenvolvimento de dermocosméticos que usam essa substância ganharam o gosto dos consumidores, o que fez com que o mercado investisse em pesquisa e desenvolvimento de fórmulas cada vez melhores.

Listamos oito produtos bem avaliados com ácido hialurônico na formulação e que não custam “os olhos da cara”. Use nossas dicas e consulte seu dermatologista antes de comprar qualquer produto.



Vult Sérum Preenchedor com Ácido Hialurônico Puro 30g – média de preço R$ 49



L’Oreal Revitalift Hialurônico 50ml – média de preço R$ 59



Neutrogena Hydro Boost 48g – média de preço R$ 80



Aqua Sérum Adcos 30ml – média de preço: R$ 155



Vichy Mineral 89 50ml – média de preço: R$ 179



Hyalu B5 30ml – média de preço: R$ 182



Dramatically Different Hydrating Jelly 125ml – média de preço: R$ 198



Hyalu Water Gel 50g – média de preço: R$ 279