Skincare: O truque de Kate Middleton que você pode fazer em casa

Sempre que ela aparece chama a atenção por sua beleza, simpatia, cabelo e pele impecáveis. Por conta do isolamento, as aparições públicas da Duquesa de Cambridge têm sido cada vez mais escassas mas, através dos posts nas redes sociais da Família Real, dá para ver que ela não descuidou nenhum dia sequer dos cuidados com a pele.

Kate tem 39 anos e uma pele de dar inveja: poucas marcas de expressão e um viço saudável. Mas, ao contrário do que pode-se pensar, a esposa do Príncipe William aposta em uma técnica fácil e barata para manter a saúde e a beleza da pele do rosto.

A maquiadora oficial da Duquesa, Arabella Preston, revelou à Hello Magazine que, ao final do dia, a Duquesa usa toalhas removedoras para retirar a maquiagem antes de lavar o rosto e seguir todos os passos de skincare recomendados para a pele dela. Arabella, que maquia Kate desde o dia do seu casamento e que é responsável pela make estilo “nasci assim”, disse que esse é um passo que pode ser feito em qualquer tipo de pele.

Foto: Reprodução Instagram @kensingtonroyal

As toalhas removedoras não são como os lenços removedores de maquiagem. Esses últimos são descartáveis a cada uso. A toalha removedora funciona de forma diferente, já que ela não é descartada no final da limpeza.

Também conhecida no Brasil como MakeUP Eraser, o modo de usar é o seguinte: molhe bastante a toalha com água morna e passe sobre a pele fazendo movimentos circulares. A toalha tem dois lados e a limpeza deve ser finalizada com o lado de fibras mais longas, que promove uma esfoliação suave na pele do rosto.

Essas toalhas removem até a make à prova d’água e são biodegradáveis, ajudando assim na preservação do meio ambiente. Antes do primeiro uso, você precisa lavar a toalha. Após cada uso, lave e deixe secar na sombra.