Meghan Markle é membro mais popular da realeza

Um levantamento feito pela multinacional britânica YouGov, uma empresa de análise de dados, informou que a Duquesa de Sussex, Meghan Markle, foi indicada a realeza britânica mais popular do mundo. Ela obteve uma pontuação de 14,5% na pesquisa Onbuy, o que representa uma média de 6 milhões de buscas pelo seu nome por mês. A pesquisa usa dados da empresa de engenharia de dados YouGov, com sede em Londres, que desenvolve o um ranking que mede a popularidade das marcas com base no volume de buscas feitas através do Google e do Instagram.

Reprodução / Instagram @theroyalfamily

Apesar da controvérsia em torno de "Megxit" e do declínio nas aparições públicas por causa das restrições da Covid-19, a Duquesa de Sussex ainda prova ser a mais popular entre os fãs da família real. Os dados do YouGov são regularmente referenciados pela imprensa em todo o mundo e é a fonte de pesquisa de mercado mais citada no Reino Unido.

O segundo membro da família real com mais popularidade na Internet é Kate Middleton, esposa do príncipe Harry e mãe de George, Charlotte e Louis. Sua taxa de popularidade é de 14,4% de acordo com a pesquisa que também mostra que ela tem o maior número de seguidores no Instagram do que qualquer outro membro da casa de Windsor.

O terceiro lugar no ranking ficou com a Rainha Elizabeth II, que obteve 14,3% de popularidade. Monarca desde 1952, a rainha precede os príncipes William e Harry, nesta ordem.