Séries e filmes para conhecer melhor a história da Princesa Diana disponíveis na Netflix

Diana Spencer é, sem dúvidas, a pessoa mais popular e conhecida da família real britânica depois da Rainha Elizabeth II. Há quem diga que continua sendo a mais querida. A Princesa de Gales viveu anos conturbados dentro do seio da dinastia de Windsor, foram anos marcados por transtornos alimentares, traições, mentiras, escândalos e um casamento que já começou de forma equivocada. Sua imagem foi exageradamente usada e explorada pela imprensa. Segundo estudiosos da realeza, Lady Di abriu um novo precedente na mídia: o da exaustiva cobertura de celebridades sem preocupação com questões éticas.

“Ela sofreu bastante (com a exposição na mídia), mas, ao mesmo tempo, se aproveitava disso. Essa maneira como a marca da realeza é tratada, a rejuvenescendo, expondo novos rostos, têm dado maior vigor e interesse da opinião pública”, disse Renato de Almeida Vieira e Silva, doutor em comunicação e autor do livro "God Save the Queen – O imaginário da realeza britânica na mídia", em entrevista à GaúchaZH.

Além da história tradicional, as produções de séries e filmes buscaram se debruçar sobre a história da realeza, em especial sobre os anos de vida pública da chamada “princesa do povo”. Para além de The Crown, preparamos uma lista com filmes e séries disponíveis na Netflix para você conhecer melhor Lady Di.

Lady Di: Suas Últimas Palavras (2017)

Neste documentário da National Geographic, você confere entrevistas inéditas e vídeos pessoais gravados nas aulas de voz da Princesa de Gales.



A História de Diana (2017)

Série documental com dois episódios que traz entrevistas com pessoas próximas à Princesa, entre elas seu irmão Charles.

Reprodução/ Netflix

The Royal House of Windsor (2017)

Composta por seis episódios que relatam os acontecimentos históricos mais marcantes da dinastia de Windsor. Interessante para entender as atitudes da realeza britânica com relação à Lady Di.