Vídeo esquecido de Diana é revelado e mostra momento em que ela ofusca Charles na Austrália mais uma vez

A série “The Crown” revelou os bastidores complexos da primeira turnê de Charles e Diana na Austrália. No entanto, um vídeo esquecido que voltou a ser divulgado esta semana mostrou mais um episódio no qual a princesa brilhou durante a viagem.

De acordo com o Yahoo News, a jovem mostrou seus dons musicais no piano em 1988, com um recital improvisado durante uma visita ao Victorian College of the Arts.

Henri Touzeau, o professor de música da Universidade de Melbourne na época, Lady Di tocou em um auditório repleto de alunos, funcionários e fotógrafos, uma versão do Concerto para Piano nº 2 de Rachmaninoff, conhecida por ser uma música complicada.

Confira: