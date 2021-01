Os looks informais com que Lady Di nos deu aulas de estilo e que ainda são tendência

A princesa Diana morreu em um trágico acidente em 31 de agosto de 1997. No entanto, seu estilo e seus ensinamentos de moda parecem durar para sempre.

Como revelado pela revista Nueva Mujer, mostramos os looks com que Lady Di nos deu aulas de como usar roupas casuais e até esportivas sem perder a classe.

Diana tinha grande empatia com o público. Ela passou a ser chamada de "a princesa do povo". Se tornou um ícone e seu estilo era tão impecável que ainda está presente.

Uma das características com que a princesa Diana desafiava as rígidas medidas de vestimenta da realeza era com seus trajes ousados, mas ela também o fazia vestindo-se com a simplicidade que qualquer mulher poderia ter sem a necessidade de ser uma realeza.

Look casual de Lady Di

Não é segredo para ninguém que Lady Di foi uma das mulheres reais perseguidas pelos paparazzi. Isso sempre foi uma dor de cabeça para ela, mas graças a esses fotógrafos intrusivos podemos ver os looks de Diana e continuar a nos inspirar.

Camisa jeans e saia estampada

Nesta imagem podemos ver a Princesa Diana com o marido, o Príncipe Charles, vestindo uma camisa jeans desabotoada que revela uma camiseta branca, acompanhada por uma saia com estampa floral.

Parece impecável e é um estilo que hoje também podemos usar. A verdade é que a energia e magia que Lady Di transmitia, atraíam a atenção com todos os seus looks.

Jeans e blazer azul escuro

Mesmo com suas peças de guarda-roupa, Diana sempre quis nos mostrar que não era diferente das demais mulheres do público que tanto a admiravam.

Aqui podemos vê-la de jeans, uma camiseta branca dobrada por dentro, um cinto marrom e um blazer azul escuro combinado.

Moletom largo

Moletons eram uma das peças favoritas de Lady Di quando se tratava de treinamento. Nesta imagem podemos ver uma princesa relaxada com um moletom largo e escuro.

Suéter vermelho

Muitas das peças do traje usadas pela princesa Diana são agora objetos de museu. Uma das roupas casuais mais lembradas é seu suéter vermelho viral.

Camiseta branco e jeans

Aqui podemos vê-la segurando seu filho William pela mão. Ele veste uma camiseta branca com estrelas azuis.

Ainda de acordo com o texto, a peça foi combinada com jeans na cintura e uma faixa marrom com que ficou perfeita. Confira:

