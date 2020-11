Em dramático relato, Meghan Markle, duquesa de Sussex, revela que sofreu aborto em julho deste ano

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, revelou que sofreu um aborto natural em julho deste ano. O relato dramático foi compartilhado por meio de uma coluna de opinião no The New York Times intitulada "The Losses We Share".

Meghan escreveu que havia acabado de trocar a fralda do filho quando sentiu uma forte contração e caiu no chão. "Eu sabia, enquanto segurava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo", escreveu.

Como repostado pelo site Infobae, Meghan lembrou que começou a se sentir mal e exausta após uma longa viagem pela África do Sul com seu marido, o príncipe Harry .

"Eu estava exausto. Eu estava amamentando nosso filho e tentando manter uma cara de coragem aos olhos do público”.

A duquesa revelou que foi uma pergunta franca de um repórter que a ajudou a se sentir melhor. “Você está bem?' perguntou um jornalista, fazendo refletir, depois de tudo isso.

No texto, Meghan também falou sobre o ano específico que a sociedade mundial experimentou como resultado da pandemia COVID-19.

Markle fez ainda referência à violência policial contra a comunidade afro-americana nos Estados Unidos, que este ano acabou com a vida de Breonna Taylor e George Floyd.

Por último, ela questionou a polarização que divide a sociedade e que com "o isolamento social necessário para combater esta pandemia, nos deixou mais sozinhos do que nunca". Confira o relato completo neste link.

"I knew, as I clutched my firstborn child, that I was losing my second,” Meghan Markle writes about her miscarriage. Today, we are sharing an essay by the Duchess of Sussex about the loss that she and Prince Harry suffered earlier this year. https://t.co/xCJbgPgufq

— New York Times Opinion (@nytopinion) November 25, 2020