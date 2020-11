Série da Netflix, nova temporada de The Crown teria desagradado a realeza britânica; burburinho pelo Palácio Real

A nova temporada de The Crown, produção da Netflix, foi liberada no último domingo (15) e já movimentou as redes sociais. A série é uma história biográfica sobre o reinado da Rainha Elizabeth II, criada e escrita por Peter Morgan.

No entanto, nem tudo foi positivo, a nova season teria desagradado a realeza britânica. A produção foi considerada “um retrato horrível e injusto”, como revelado pelo site 20minutos.es.

A nova edição retrata fatos entre os anos de 1979 e 1990, dando atenção especial à relação entre Príncipe Charles, Princesa Diana e Camilla Parker. A produção também detalha a relação de Margaret Thatcher com Elizabeth II.

Reprodução/Netflix

E a forma como foi mostrada parece não ter caído bem nos círculos da família real, conforme detalhado pelo tabloide Daily Mail. Várias fontes estão criticando o tratamento dado ao período.

Charles teria ficado decepcionado como foi narrado nesta quarta temporada, especialmente por uma cena ficcional, baseada em seu caso de amor com Parker.

A especialista real Penny Junor lembra que a cena citada não é correta do ponto de vista histórico e é desnecessariamente prejudicial. Segundo ela, Morgan teria "inventado coisas para fazer um drama muito caro e rico". "Este é um drama ficcional, entretenimento comercial realizado sem levar em conta as pessoas envolvidas, cujas vidas são usadas e exploradas", completou.

Não apenas o ambiente do Príncipe Charles criticou a série Netflix. Reclamações também vieram de pessoas próximas ao príncipe William, duque de Cambridge, que afirmam que ele está muito chateado com a forma como "a imagem de seus pais está sendo explorada e apresentada de uma forma falsa e simplista para ganhar dinheiro".

Da mesma forma, garantem que cenas vistas na quarta temporada, como Charles agredindo verbalmente Diana, "nunca aconteceram".

Dickie Archer, outra personalidade próxima, afirmou, por sua vez, que a realeza britânica "tem sido amplamente usada na ficção", mas adverte contra a rotulação de eventos ficcionais como históricos.

Príncipe Harry

Ainda de acordo com o Daily Mail, o príncipe Harry caiu em uma 'armadilha' com seu contrato de 75 milhões libras com a Netflix em meio a críticas ferozes ao retrato de seus pais por ‘The Crown’.

A quarta série do drama de sucesso também apresenta os distúrbios alimentares de Diana. Confira trailer da nova temporada:

LEIA TAMBÉM: