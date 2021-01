Bem naturalzinha! Saiba como ter a make das personagens de Bridgerton

Assim com o figurino, as makes das personagens da série Bridgerton também se caracterizam por um estilo romântico. Nelas, a beleza natural é ressaltada e produtos de textura mais leve são usados à exaustão. Nada de efeito mate. A ordem aqui é deixar a pele luminosa!

Foto: Reprodução Instagram @bridgertonnetflix

A palavra de ordem é o minimalismo: menos produtos e em menor quantidade. Marc Pilcher, maquiador britânico reconhecido por seu trabalho no live action “A Bela e a Fera”, de 2017, é o responsável pela beleza na série que se passa no século 19. Em entrevista à revista Glamour britânica, ele disse que as makes de Daphne foram inspiradas na musa Audrey Hepburn em Guerra e Paz.

Foto: Reprodução Instagram @bridgertonnetflix

Pele

Fresca e iluminada! Nada de carregar no corretivo. Lembre-se também que produtos de textura mais cremosa formam um look mais natural. CCs Creams são uma ótima escolha pela textura mais leve.

Maçã do rosto

O blush é a melhor opção e, se possível, rosado. Na hora de depositar o produto na pele, use os dedos para um visual mais natural.

Sobrancelha

Cheias e penteadas para cima. Lembre-se de que naquela época não era comum sobrancelhas tão delineadas e arqueadas como as de hoje.

Lábios

O lip tint dá um aspecto natural aos lábios mas lembre-se de escolher um produto com formulação hidratante. Se conter ácido hialurônico na formulação, melhor ainda.

Cílios

Máscaras alongadoras de cor marrom também deixam o aspecto do olhar mais “nasci assim”.