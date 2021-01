Super parecida! Kristen Stewart surpreende como Lady Di em novo filme

A produtora Neon divulgou na sua conta no Twitter nova foto do filme Spencer, com estreia prevista para o final deste ano. A semelhança da atriz americana chocou muitos usuários e o post teve mais de 9,3 mil retweets e mais de 35 mil likes.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt — NEON (@neonrated) January 27, 2021

Spencer é dirigido pelo chileno Pablo Larraín, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2013 pelo filme “No” e ao Globo de Ouro por “O Clube” em 2015. A trama se passa durante os meses finais do casamento de Diana com o Príncipe Charles, no início dos anos 90. As filmagens seguem sendo feitas na Alemanha e no Reino Unido.