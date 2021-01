Netflix: Veja outros filmes com a protagonista de O Gambito da Rainha

Dona de um olhar marcante e lábios inconfundíveis, Anya Taylor-Joy, a protagonista da série O Gambito da Rainha, tem 24 anos e coleciona uma lista relativamente extensa em sua filmografia: em 7 anos ela participou de 17 produções, entre séries, filmes e curtas.

Seu primeiro papel de impacto foi no filme A Bruxa, onde vivia a camponesa Tomasin em uma trama de terror de época. A estreia aconteceu no Festival Sundance de Cinema em 2015 e foi para exibição nas telonas no ano seguinte. Em 2017, ela foi indicada ao BFTA de melhor atriz em ascensão.

Taylor-Joy, que além de americana é argentina e britânica, já confirmou participação no longa de terror psicológico Last Night in Soho, com estreia agendada para abril de 2021.

Confira a lista dos filmes com Anya Taylor-Joy disponíveis no catálogo da Netflix:

Peaky Blinders



Puro-sangue



Fragmentado



A Bruxa



Barry



O Cristal Encantado



Playmobil: The Movie