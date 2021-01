Seis alimentos ricos em proteína vegetal para uma dieta sem carne

Ao contrário do que alguns podem pensar, estudos científicos atuais mostram que o consumo de proteínas de origem vegetal não é inferior ao de proteínas de origem animal. Além disso, não precisa ser vegano ou vegetariano para aproveitar os benefícios da proteína de origem vegetal.

As proteínas são macronutrientes que têm como uma das principais funções ajudar nosso organismo na construção dos tecidos, no transporte de substâncias, na composição de anticorpos e também na regulação dos hormônios. As proteínas vegetais, diferente das de origem animal, carregam consigo ainda outros nutrientes, como carboidratos complexos, fibras, vitaminas, minerais e fitonutrientes. Eles também são essenciais para manter o corpo saudável.

Leia mais:

Preparamos uma lista de oito alimentos ricos em proteína vegetal para você acrescentar à sua dieta hoje mesmo.

Champignon

Tem cerca de 4,25g de proteína para cada 100g de cogumelos. Essa quantidade faz dos champignon um bom aliado quando você quer deixar de lado a carne, os ovos ou o leite e iniciar uma dieta vegetariana.

Grão-de-bico

Tem quantidade moderada de calorias e também é rico em ácido fólico, ferro, fósforo, manganês e fibras. Em uma porção de 100g, ele concentra cerca de 20g de carboidratos e 21g de proteína.

Lentilha

Suas proteínas vegetais são incompletas. Mas se forem combinadas com cereais como o arroz, tornam-se proteínas de alto valor biológico.

Soja – a “carne vegetal”

A incorporação de dois copos diários de uma bebida de soja em sua dieta fornece 12,4 g de proteína vegetal diariamente.

Feijão

É uma excelente fonte de ferro, zinco, manganês, ácido fólico e vitamina B1. A cada porção de 100g do alimento é possível encontrar 6,6 g de proteínas e 91 kcals.

Quinoa

Ótima fonte de proteínas do Complexo B, ferro, zinco e fósforo e tem boas concentrações de fibras. Para cada 100g do alimento, temos 12g de proteína e 335 kcals.