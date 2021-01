Um falafel muito especial no Baixo Pinheiros

Olá! Somos a Chris e a Bel do IndicaSP (mãe e filha) e estamos animadas para compartilhar com os leitores do Metro nosso olhar especial sobre São Paulo, essa cidade admirável.

Encaramos o convite do jornal para fazer essa coluna como um presente. Por isso, para a estreia, escolhemos falar de um restaurante vegetariano muito especial, onde comemoramos o aniversário de 50 anos da Chris, em 2018.

Este lugar pequeno e aconchegante foi para nossa listinha em uma caminhada de domingo pelo Baixo Pinheiros. E foi o escolhido para o almoço de aniversário.

O Falafel, comida de rua mais comum em Israel, é o carro chefe do Vila das Rosas, ao lado de pratos veganos e vegetarianos maravilhosos. Ele é um bolinho frito com massa de grão de bico, rico em proteína vegetal.

O farto PF vegano é oferecido diariamente. Para os fãs de sanduíches, recomendamos o hambúrguer de lentilha com shimeji, que pode vir com gorgonzola. Tem também o hambúrguer de grão de bico que até a Bel, que não é lá muito fácil para comer, gostou.

O suco com rosas, o pão de mel e o bolo de coco molhadinho completam a refeição. E o atendimento especial enche o coração!

Acompanhamos pelas redes sociais a luta diária deles para continuarem as atividades durante a pandemia e ficamos super felizes que deu tudo certo!

Como parte da reinvenção, entraram no IFood (Alelo, Sodexo e VR Refeições), no Apptite (aceitam todo tipo de vale-refeição, com pagamento na entrega) e Uber Eats. No Apptite é só buscar por Chef Marie Vila das Rosas. É possível almoçar no restaurante (de quarta a domingo, das 11h às 16h), que te um espaço aberto super gostoso, repleto de plantas e flores. Eles estão seguindo todas as normas de segurança e mantêm as mesas bem separadas.

Preços no Apptite dos produtos que pedimos: porção de falafel (R$15,20 – 8 unidades) e PF vegano (R$35).

@viladasrosas • Endereço: Rua Padre Carvalho, 117

Indica SP é um site de dicas sobre São Paulo produzido por Chris e Bel, mãe e filha, duas paulistanas apaixonadas pela cidade.

www.indicasp.com.br • [email protected]m