Babá dá nuggets de frango para crianças vegetarianas e mãe ameaça processá-la

Uma babá de duas crianças pediu uma entrega no McDonald's como recompensa por seu bom comportamento. O lanche despretensioso, porém, acabou em confusão por incluir duas porções de nuggets de frango.

Segundo o Clarín, a moça não sabia que as crianças eram vegetarianas. Agora, a mãe furiosa exige uma compensação financeira pelos "maus tratos" que os seus filhos receberam.

O caso ocorreu nos Estados Unidos. A babá, que possui apenas 19 anos, começou a cuidar dos menores de 7 e 9 anos recentemente.

"A mãe chegou em casa mais cedo e viu seus filhos comendo nuggets de Frango. Ela literalmente arrancou a comida de suas mãos e começou a gritar que sou horrível por deixar seus filhos comerem cadáveres." – Explicou ela.

"Ela me despediu sem me pagar nada e ainda me enviou uma mensagem de texto dizendo que eu é que teria que pagar a ela 300 dólares pelos danos emocionais que eu causei a cada criança. Ainda me ameaçou dizendo que, caso eu não o fizesse, me levaria ao tribunal." – Continuou.

"Eu me recusei a pagar e disse a ela que ela deveria ter me avisado que eles eram vegetarianos e que eu teria feito questão de respeitar totalmente as escolhas alimentares família. Mas ela então disse que não deveria simplesmente presumir que todo mundo come carne." – Concluiu.