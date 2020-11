Colégio pede aos pais que não lancem mais os filhos sobre o portão quando cheguem atrasados

Uma escola primária na cidade de Avignon, no sul da França, colou um cartaz em sua entrada dizendo estar proibido “lançar crianças” por cima do portão.

Segundo o Strambotic, a prática é comum entre os pais que chegam com pressa no local. Em uma foto do cartaz, é possível ver o desenho de um menino sendo arremessado sobre o portão com as mensagens "Não vou jogar meu filho por cima do muro de novo" e "No caso de me atrasar, voltarei às 10 da manhã ou às 3 da tarde.”

Certains parents "jetaient" leurs enfants au-dessus du portail quand ils arrivaient en retard…#Insolite

“Os pais que chegavam depois de tocar o alarme estavam literalmente jogando seus filhos” – Declara Sanaa Meziane, diretora da escola primária.

“Não acontece com tanta frequência, mas o suficiente para que possamos pensar em agir.” – Continuou a diretora.

No entanto, até hoje a escola não registrou nenhum acidentes por conta dos lançamentos.

