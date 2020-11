Mulheres se casam no McDonald's; veja fotos da cerimônia

Duas mulheres se casaram no McDonald's depois que o local oficial do evento foi fechado devido à pandemia. O caso aconteceu na cidade de Motherwell, na Escócia.

Segundo o The Sun, Melissa Russell e Shannon McKenna enfrentaram vários contratempos depois que o hotel que haviam reservado cancelou a cerimônia.

Reprodução / The Sun

Melissa, de 27 anos, que trabalha em uma franquia do McDonald's, comentou com sua chefe o que estava ocorrendo. Para sua surpresa, ela veio em seu socorro e sugeriu organizar o casamento na própria loja de fast-food.

Os convidados tiveram uma refeição de três pratos: para a entrada, poderiam escolher palitos de muçarela ou tirinhas de frango; para o prato principal, qualquer item do menu; e, para a sobremesa, sundae (servido em copos de cristal) ou torta de maçã com sorvete.

Reprodução / The Sun

Melissa, que usava um vestido de noiva branco ao estilo grego, declarou: "Foi um dia absolutamente fabuloso. Minha chefe é uma pessoa adorável e prestativa que foi além, fazendo tantas coisas que não esperávamos, como decorar as mesas.”

Seu pai, Charlie Russell, 55, está doente, razão pela qual as duas queriam se casar com rapidez: "Queríamos ter certeza de que meu pai poderia estar lá para me levar até o altar." – Declarou.

"Mel tem sido uma parte valiosa da minha equipe há seis anos e é ótimo poder retribuir como um agradecimento por todo o seu trabalho árduo." – Concluiu Kate, chefe de Melissa.

