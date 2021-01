Os signos que conseguem esconder mentiras para sempre

Todas as pessoas podem mentir, mas algumas conseguem fazer isso com um grande poder de convencimento e durante muito tempo. Confira quais são os signos que escondem mentiras para sempre:

Áries

Muitos arianos preferem a honestidade, mas quando escolhem mentir consegue fazer isso com muito talento e durante muito tempo. Este signo é capaz de esquivar a culpa e conviver com a mentira sem se contradizer, afinal, ele considera a sinceridade muito importante e faz o possível para ninguém descobriu que ele faltou com ela. Ser cuidadoso é seu segredo.

Gêmeos

O geminiano mente bem e sabe como enganar os outros de forma duradoura. Ele pode chegar a acreditar na própria mentira e elabora os detalhes com cuidado para não cair em contradição. Este signo consegue ser ainda mais convincente quando aprende a controlar suas palavras, mencionando apenas o que fará a diferença.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano preserva bastante sua reputação e sabe que uma mentira mal contada pode arruinar tudo. Por isso, este signo é capaz de pensar em todos os detalhes para esconder algo para sempre, elaborando diversas saídas para que as coisas nunca sejam descobertas completamente. Ele sabe que precisa driblar as desconfianças e age para que isso seja bem feito.

Capricórnio

O capricorniano pode construir histórias com credibilidade e mente sem sentir que está fazendo algo ruim. Ele complementa sempre os acontecimentos com cenários, situações ou problemas que justifiquem o ocorrido da melhor forma.