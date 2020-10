Os signos do zodíaco que podem arruinar grandes amores

Alguns signos do zodíaco podem acabar arruinando relacionamentos promissores quando cultivam alguns medos ou hábitos. Confira quais são:

Áries

O ariano se entusiasma muito quando encontra a pessoa indicada para a sua vida, mas a emoção pode diminuir bastante quando o tempo começa a passar. Ao se ver entediado, ele tende a tomar péssimas decisões, achando que o outro nunca o deixará e pode deixar seu lado egoísta falar mais alto.

Gêmeos

O geminiano pode ter relacionamentos com conexões fantásticas, mas seu medo de se comprometer e depender de alguma forma das decisões do outro, pode fazê-lo perder pessoas especiais. Ao demorar valorizar o que possui e pode construir no futuro, ele acaba perdendo tempo e oportunidades.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano tende a se envolver profundamente, mas sempre estará em busca do que é melhor e pode ser rígido, desgastando o sentimento que une o casal com cobranças. Ele não costuma deixar a sensibilidade falar alto e pode lidar de forma fria com assuntos que deveriam ser levados em conta com o coração.

Sagitário

O sagitariano pode conhecer pessoas que o impressionam e encaixam na sua vida, mas não consegue pensar em abrir mão da liberdade. Infelizmente, ele tende a ter medo de se comprometer e ir a fundo no relacionamento, o que por vezes termina em decepções que afetam os parceiros e eles mesmos.