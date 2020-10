Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Escorpião

Até 21 de novembro o Sol estará no signo de Escorpião, uma fase que será marcada por momentos emocionais e sentimentos intensos. Confira os signos que podem ser mais afetados por este trânsito:

Touro

Momento em que os relacionamentos entram em foco e podem ser guiados a mudanças que nem sempre são fáceis, mas sim necessárias. Tudo isso pode acontecer a nível amoroso, profissional ou com as amizades. O que precisa ser cortado da vida ficará ainda mais evidente e sua capacidade de julgamento deve ser acompanhada por reflexões profundas. Abra os olhos para o que é bom ou pode ser melhor!

Leão

Este mês pode guardar momentos delicados, especialmente quando seu lado mais temperamental e nervoso tomar conta. Por mais que o otimismo pareça distante, encontrar o equilíbrio para refletir e expressar o que sente pode ser transformador. Não tenha medo de olhar o passado e tirar as lições profundas que precisam ser entendidas; só assim você poderá se desfazer desta bagagem e embarcar em uma nova viagem.

Aquário

Momento em que seu potencial entra em foco e nada passa despercebido aos outros. Não será fácil guardar segredos e as falhas ficam ainda mais evidentes, mas você pode contornar isso dando o melhor de si em tudo o que fizer, especialmente no trabalho. É hora de ser honesto com você mesmo e com os outros; no amor, conversas sinceras ajudarão, principalmente se o medo de parecer débil for deixado de lado.