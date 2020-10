Os signos que podem viver dramas no amor com a entrada de Vênus em Libra

Vênus, o planeta do amor, acaba de entrar em libra, o signo que enxerga a vida em pares e dá muita importância aos seus relacionamentos. Confira os signos que podem viver dramas até o fim desta fase, em 21 de novembro:

Áries

O foco no amor aumenta e o trabalho para fazer ajustes no relacionamento pode trazer preocupações. Diálogos precisam ser iniciados, mesmo que as feridas ainda estejam abertas e a reflexão não será deixada para depois. Os sofrimentos devem ser deixados para trás, porque este é um momento de cura interna muito importante e forte. A reação das outras pessoas podem surpreende-lo ou entregar informações importantes.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

O foco estará na sua vida em casa e na sua sensibilidade. Enquanto algumas relações se tornam mais próximas, outras são marcadas por mudanças importantes e revisões que não deixarão sua mente tranquila. Quando tudo parece mais profundo, novos significados sobre desejos e realizações nos relacionamentos são descobertas. Os embates podem acontecer e ter paciência fará toda a diferença. O passado pode voltar a dar as caras.

Capricórnio

Algumas energias ao seu redor podem ficar tensas. Este pode ser um momento de muitas conclusões e que definirá o futuro de relacionamentos, especialmente amorosos. É possível que os caminhos se expandam e casais decidam dar passos importantes, mas também pode ser a hora de finalizar para iniciar uma nova trajetória. É preciso resolver os problemas e agir da forma correta; curando-se e dialogando em todos os tipos de relações. Seu bom desempenho em tudo isso será reconhecido.