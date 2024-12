2ª temporada de ‘Ilhados com a Sogra’: Fernanda Souza retorna à Netflix

Fernanda Souza e a 2ª temporada de ‘Ilhados com a Sogra’ voltam à Netflix para uma nova safra de episódios do reality show que movimentou os fãs da plataforma de streaming. Há um novo teaser revelado e muitas novidades sobre o programa que ficou no Top 10 mundial, durante duas semanas.

Quando a 2ª temporada de ‘Ilhados com a Sogra’ estreia

A Netflix não revelou ainda quando a 2ª temporada de ‘Ilhados Com a Sogra’ estreia no catálogo, mas aumentou a ansiedade dos fãs com a divulgação de um teaser comandado pela atriz e apresentadora Fernanda Souza.

No vídeo, o programa revela que a fórmula de sucesso será mantida, mas com novas famílias que procuram emoções complexas em uma ilha paradisíaca, agora, em Alagoas.

O que esperar da 2ª temporada de ‘Ilhados com a Sogra’

A 2ª temporada de ‘Ilhados com a Sogra’, reality apresentado por Fernanda Souza, segue a mesma premissa do reality passado, onde seis famílias se enfrentam em provas inéditas e testam seus limites em busca do prêmio final de R$ 500 mil. Mas, é preciso, principalmente, superar as suas diferenças.

Resumindo, sogras, noras e genros precisam aprender a conviver em harmonia para levar o prêmio final. A Netflix também revelou que a nova temporada conta com oito episódios inéditos.