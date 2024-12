CCXP24: Porta dos Fundos marca presença na edição deste ano

A CCXP é um dos eventos mais aguardados pelos fãs da cultura pop em todo o país. Com a edição 2024 acontecendo entre os dias 05 e 08 de dezembro, milhares de visitantes se reúnem no São Paulo Expo para aproveitar os momentos de interação com seus ídolos e séries preferidos. Neste ano, o Porta dos Fundos se faz presente com um estande exclusivo e a participação em cinco painéis ao longo dos quatro dias de evento.

Diretamente de seu estande, o Stand Porta, os representantes do Porta dos Fundos realizarão uma série de gravações que serão compartilhadas nas redes sociais do grupo. Gravações do “Vrau Cast”, “Porta News” e o “Fala Povo” estão previstas para acontecer no evento.

A equipe também deverá realizar gravações de conteúdos novos, como o “Programa 2 a 2″ e o “Quem ou O Que”.

Painéis e participações

Além de promover ações em seu próprio estande, os integrantes do Porta dos Fundos também vão marcar presença em outros espaços do evento. No dia 6 de dezembro integrantes participam de um painel no Palco Thunder às 16h30 falando sobre a audiossérie “Juízo Final”.

Já no dia 07 de dezembro, Caito Mainier, Fábio de Luca e Rafael Saraiva participam do “Pior que Tava Show” no Palco Creators.

No domingo, os integrantes do Porta dos Fundos participam de três painéis. Confira: