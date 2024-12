Silvia Abravanel fala de sua relação com Silvio Santos, que faleceu em agosto: “Converso todos os dias”

A filha número 2 do apresentador Silvio Santos, Sílvia Abravanel, disse que ainda sente a presença do pai dando direcionamentos quando está passando por problemas e que “conversa com ele” todos os dias.

Silvio foi um dos maiores comunicadores da história do Brasil e faleceu em agosto passado, aos 93 anos, após construir um império com o SBT e outras empresas. O apresentador tinha seis filhas.

“Sinto falar do meu pai? Todos os dias. Converso com meu pai todos os dias. Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar pra ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento. Pra mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração”, disse ela.

Em entrevista concedida ao UOL, Silvia disse que sempre que está passando por problemas difíceis ainda procura a orientação do pai falecido.

“Às vezes, preciso resolver alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, sei que ele vai me dar a direção, porque é como ele fazia”.

Silvia disse que sempre teve uma conexão muito forte com o pai e ele sempre sabia quando ela precisava de sua ajuda. “Eu não precisava ligar para o meu pai falar: ‘ó, você tem que fazer isso’. A minha conexão era tão forte, tão forte, que ele, de longe, já sabia que estava acontecendo e me dava o direcionamento”, disse.