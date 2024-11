Um erro de grafia na lápide de Silvio Santos, ícone da TV brasileira, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (18), dias depois de um fã burlar a decisão da família do comunicador e compartilhar uma foto do túmulo.

O apresentador, que faleceu em 17 de agosto devido a uma broncopneumonia, foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Inicialmente, com o objetivo de gerar uma homenagem tocante, acabou mudando de cenário quando o público percebeu um detalhe curioso.

O problema está em uma frase na lápide que diz: “com muito amor de sua esposa, ‘filhos’ e netos”. O erro se dá pelo uso do termo ‘filhos’, já que Silvio Santos teve apenas filhas mulheres. Segundo fontes próximas à família à Folha de S. Paulo, a mensagem foi escrita pelas seis filhas do apresentador, mas o texto acabou saindo errado porque quem fez a inscrição seguiu um modelo padrão, sem considerar esse detalhe importante.

Confira a mensagem na lápide:

Caiu na web: erro na lápide de Silvio Santos gera polêmica com detalhe intrigante (Reprodução/Redes Sociais)

Leia mais:

O apresentador, além de sua esposa, Iris Abravanel, deixou seis filhas: Patrícia, Rebeca, Silvia, Daniela, Cintia e Renata. No total, ele também deixou 14 netos, sendo o mais famoso Tiago Abravanel, cantor e ator, filho de Cintia.

Curiosamente, um dos netos de Silvio foi batizado com o nome de Senor, em homenagem ao avô, e a relação de Silvio com sua extensa família sempre foi um tema de carinho e proximidade. A lápide, apesar do erro, continua sendo um símbolo da importância do comunicador para seus entes queridos.