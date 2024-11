Diagnóstico médico de Thaeme: O que afastou a cantora dos palcos

Cantora está com Influenza B, uma variação do vírus da gripe que causa sintomas bastante desconfortáveis

A cantora Thaeme Mariôto revelou neste fim de semana que recebeu o diagnóstico de Influenza B, uma variação do vírus da gripe, que causa sintomas bastante desconfortáveis. Pelo Instagram, neste domingo, a celebridade recebeu mensagens carinhosas dos seus fãs e tranquilizou a todos: “Agradeço a todos pelo carinho e apoio neste momento”.

O diagnóstico médico fez Thaeme cancelar sua agenda de shows?

O Instagram da dupla Thaeme e Thiago também compartilhou os cuidados que a cantora tem desde que recebeu o diagnóstico médico de Influenza B, mas nada chegou a ser informado sobre o cancelamento dos shows nos próximos dias.

Porém, sabemos que é comum que muitos cantores pausem os trabalhos diante de uma doença, já que trabalham em ambientes cheios de pessoas. Mas, geralmente, é um afastamento temporário e rápido e, por vezes, não atinge a agenda de compromissos de forma severa.

Quais os sintomas e como lidar com a Influenza B

Os sintomas da Influenza B são parecidos com a Influenza A, como febre, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dores no corpo, congestão nasal, coriza e fadiga e sintomas comuns em infecções respiratórias.

Diante desses sintomas é necessário procurar um médico e seguir as orientações do tratamento, que geralmente envolve o uso de medicamentos antivirais, repouso e hidratação. É recomendado ainda que o paciente tenha uma alimentação leve e nutritiva e evitar a automedicação com antibióticos.

Como se prevenir da Influenza B?

As principais formas de se prevenir da Influenza B é seguir atento ao calendário de vacinação contra a gripe, higienizar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente após tossir, espirrar ou tocar em superfícies contaminadas, e evitar o contato com pessoas doentes.