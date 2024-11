‘Todo mundo quer saber’: Luana Piovani exibe publicamente sua ‘namorada’

Após postar uma foto beijando aquela que seria sua suposta namorada, a atriz Luana Piovani virou mais uma vez um assunto comentado nas redes sociais e, ao longo do fim de semana, muitos seguidores falaram abertamente sobre a postagem que viralizou.

ANÚNCIO

Leia também:

Luana Piovani namora mesmo uma mulher?

Não, a atriz Luana Piovani não namora uma mulher. A foto postada por ela que viralizou foi tirada com uma amiga de longa data, mas a famosa aproveitou o momento para brincar com as polêmicas envolvendo sua vida amorosa que surgem na web.

Luana Piovani Amiga chamada de 'namorada' quase beija a atriz na boca (Instagram @luapio/Reprodução)

Quem seria a namorada de Luana Piovani?

Luana não revela quem seria a “namorada” do momento, mas o que se sabe é que elas são amigas há muito tempo e que se reencontraram durante a viagem da atriz para o Brasil: “Minha mulher gente, a protagonista do meu stand-up. Você está sendo apresentada, todo mundo quer saber quem é a namorada”, brincou Luana Piovani no story do Instagram.

No meio da diversão, as duas quase se beijaram na boca ao se cumprimentarem e Luana soltou: “Ai que loucura”.

Luana Piovani Atriz Luana Piovani vive vilã na novela portuguesa 'Sangue Oculto' (Instagram/Reprodução)

Luana Piovani foge de polêmica na web

A amiga de Luana Piovani pediu para ela explicar como ela virou sua “namorada” e a atriz atendeu: “Na peça eu conto tudo… Namorada porque girlfriend em inglês quer dizer melhor amiga, que é muito mais fofo”.

O que a web disse ao descobrir a namorada de Luana Piovani

A brincadeira de Luana Piovani gerou muitas reações de seus fãs. Uma pessoa precisou explicar a fala da atriz: “É uma peça de teatro, gente. Só isso. Não é namorada dela na vida real”. Outro usuário do Instagram debochou da atriz: “Quer aparecer de qualquer jeito”.