Mari Fernandez e Júlia Ribeiro planejam ser mães: Descubra em quanto tempo

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro preparam-se para dar um novo passo no relacionamento. Na madrugada desta segunda-feira, 18, o casal disse aos seus seguidores no Instagram que pretende ter filhos biológicos e adotivos.

O que Mari Fernandez disse sobre ser mãe

No Instagram, a influenciadora digital disse que pretende ter filhos com Júlia Ribeiro, com quem tem um relacionamento há três anos: “Pretendemos. Também tenho muita vontade, depois de ter, quero adotar uma criança também”, respondeu a cantora.

Em seguida, Júlia alertou que as crianças não serão para agora: “Mas não é agora também, muita calma”, completou a namorada, que teve o apoio da artista, afirmando que é preciso planejar a maternidade.

Quando Mari Fernandez e Júlia Ribeiro serão mães?

Não há uma resposta exata para essa pergunta, mas Mari Fernandez e Júlia Ribeiro planejam a chegada do primeiro filho daqui alguns anos. Nas redes sociais, as famosas afirmaram que o planejamento é para “daqui a uns dois anos ou um ano e meio”.

Namoro de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro é oficial

Durante o Caldas Country Festival 2024, Mari Fernandez e Júlia Ribeiro falaram numa entrevista à Quem que está feliz em viver sua vida sem mentiras. Segundo a cantora, os fãs reagiram de forma natural ao saber do relacionamento: “Graças a Deus, como já venho falando pra todos que perguntam… Porque muita gente me pergunta como foi a maneira que meus fãs receberam a notícia. E foi de uma maneira superleve”.