Morre Vladimir Shklyarov: Polícia investiga o que aconteceu no sábado (16)

Foi confirmado que o bailarino russo Vladimir Shklyarov, considerado um dos maiores do mundo, morreu na noite do último sábado, 16 de novembro. Ele era um dos artistas que dançavam no famoso Teatro Mariinsky, de São Petersburgo, na Rússia, que lamentou o ocorrido e não divulgou a causa do falecimento.

ANÚNCIO

Leia também:

Amiga do bailarino revela o que ele fazia antes da morte

Irina Bartnovskaya, uma amiga do bailarino russo, teria revelado pelo Telegram que Shklyarov se preparava para uma cirurgia no pé antes de sua morte. Segundo o jornal norte-americano New York Times, ele estava em casa e tomava analgésicos para se preparar para a operação.

O jornal diz ainda que Vladimir Shklyarov teria ido para uma sacada estreita para fumar um cigarro, dando indícios de que ele poderia ter caído acidentalmente de cinco andares.

Vladimir Shklyarov Bailarino russo se formou na renomada Vaganova Ballet Academy em 2003 (Instagram/Reprodução)

Investigação vai apurar o que aconteceu com Vladimir Shklyarov

Segundo informou o jornal O Globo, o Comitê Investigativo da Rússia vai investigar a causa da morte de Shklyarov: “Uma causa preliminar de morte foi um acidente”, disse a RIA Novosti, uma agência de notícias estatal.

Conheça a carreira do bailarino Vladimir Shklyarov

Vladimir Shklyarov era visto como uma das principais promessas do balé russo, aos 39 anos, já que ao longo da carreira conquistou reconhecimento internacional e se apresentou em grandes palcos ao redor do mundo, como o Metropolitan Opera, em Nova York, e a Royal Opera House, em Londres.

Vladimir nasceu em Leningrado e se formou na renomada Vaganova Ballet Academy em 2003. Essa é uma instituição com quase 300 anos de tradição, que formou lendas como Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov.