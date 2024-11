“Ela não queria sair”: testemunha diz que ex-mulher do homem-bomba foi resgatada do incêndio contra vontade e afirmou que fazia parte do plano

Testemunhas que entraram na casa em chamas que pertencia a Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, o Tiu França, para resgatar sua ex-mulher durante o incêndio deste domingo disseram que ela se recusava a deixar o local, apesar de estar com o corpo em chamas, e que fazia parte do plano de Francisco de explodir uma bomba no STF.

ANÚNCIO

Francisco morreu ao detonar explosivos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, na última quarta-feira. Ele morava em Rio do Sul, em Santa Catarina.

Casa teria sido incendiada pela ex-mulher do 'Tiu França' (Reprodução)

“Acordei com barulho, ela não queria sair dali. Ela não queria sair de dentro de casa” disse Fernando Souza, um dos vizinhos que presenciaram o resgate. Uma terceira testemunha que estava no local confirmou o relato anterior. “Ela berrava muito pelo marido dela, que ele não podia ter ido sozinho, que o plano era dos dois”, disse.

LEIA TAMBÉM:

Daiane Dias foi resgatada com queimaduras graves por todo o corpo e a suspeita é de que ela própria tenha ateado fogo na casa e tentado se matar. “Saí correndo, não sabia nem que ela estava ali. Daí quando cheguei a porta aberta, ela estava queimando. (…) Tirei ela de dentro e pedi pelo amor de Deus para chamar um bombeiro”, disse o vizinho que a socorreu.