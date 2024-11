Casa do Tiü França, o homem bomba que se explodiu em frente ao STF, é incendiada em SC

A casa que pertencia a Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, também conhecido no bairro de Budag, no Alto do Vale Itajaí (SC) como Tiü França, foi incendiada neste domingo ao que tudo indica, por sua ex-mulher.

Francisco morreu ao detonar explosivos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, na última quarta-feira. Ele era natural de Santa Catarina e tinha inclusive tentado a sorte na política como vereador do PL, mas não foi eleito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio e descobriu ao chegar ao local que uma mulher havia sido retirada de dentro da casa em chamas pelos vizinhos. Era a ex-mulher de Francisco, suspeita de atear fogo na casa e tentar se matar. Ela foi socorrida e levada ao hospital com queimaduras de 1⁰, 2⁰ e 3⁰ graus em 100% do corpo.

A casa, feita de madeira e com aproximadamente 50 metros quadrados, ficou parcialmente destruída.

EXPLOSÃO

A explosão e morte de Francisco são investigadas pela Polícia Federal como terrorismo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. De acordo com a PF, postagens feitas por ele nas redes sociais indicavam que ele tinha intenções terroristas.

Durante uma varredura na praça dos Três Poderes, a polícia encontrou ainda um carro com explosivos no estacionamento da Câmara dos Deputados e o automóvel pertencia a Francisco.