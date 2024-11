STF recebe ameaça por e-mail após atentado a bomba

Imagem que acompanhava e-mail com ameaças ao STF.

Após o atentado a bomba realizado na última quarta-feira, dia 13 de novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) teria recebido um e-mail com novas ameaças. Conforme Daniela Lima, em texto para o G1, o e-mail ameaçador foi citado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, durante uma entrevista realizada nesta quinta-feira, dia 14 de novembro.

No texto em questão, cujo conteúdo parcial foi compartilhado pela publicação, o responsável pelo atentado a bomba é citado pelo autor, que diz existir uma luta contra o Supremo. O autor do e-mail ainda afirma que “não haverá descanso até que a Suprema Corte brasileira seja eliminada”. A mensagem foi acompanhada por uma foto mostrando uma arma de fogo ao lado de dois livros religiosos. Segundo a publicação, o e-mail teve como destinatário a presidência, a ouvidoria e a área de tecnologia da informação do STF.

Entenda o caso

O atentado a bomba contra o STF aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 13 de novembro. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento exato em que o homem, identificado como Francisco Wanderley Luiz, jogou explosivos contra a estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes. Na sequência ele detonou uma bomba que levou a sua morte.

Segundo informações iniciais divulgadas pela Polícia Civil, o homem teria alugado uma casa em Ceilândia, onde foram localizados documentos e outros explosivos.