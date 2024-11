O câncer de Preta Gil: Diagnóstico revela quadro de saúde atual

"Estou voltando à vida perto da normalidade, embora ainda com as sequelas da quimioterapia"

Preta Gil falou sobre o tratamento contra o câncer de forma transparente nas redes sociais. Descansando em seu apartamento no Rio de Janeiro, a celebridade, de 50 anos, disse aos fãs, por meio do Instagram, que está bem, mesmo com algumas sequelas da quimioterapia.

O que é o cateter duplo J usado por Preta Gil

Atualizando o seu quadro de saúde através das redes sociais, Preta contou que foi preciso implantar um cateter duplo J, que é usado em procedimentos mais complexos para a reconstrução do sistema urinário. Ele tem um formato arredondado que impede o seu movimento dentro do sistema urinário. “Tenho um duplo J novo, estou me cuidando, tomando antibiótico ainda, e estou voltando à vida perto da normalidade, embora ainda com as sequelas da quimioterapia da semana retrasada e dessa infecção que tive no rim. Mas estou bem, me cuidando”, disse a filha de Gilberto Gil.

Preta Gil tem novos exames marcados para novembro

Seguindo contra o tratamento contra o câncer, Preta contou que passará por uma nova rotina de exames no dia 26 de novembro. Os médicos devem reavaliar como o seu corpo está respondendo à quimioterapia e quais serão os próximos passos do tratamento.

O diagnóstico de Preta Gil

Foi em agosto de 2024 que Preta Gil compartilhou a retomada do tratamento contra o câncer no intestino. Oito meses após o celebrar a cura, pelas redes sociais, ela revelou que foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado que era preciso voltar ao tratamento oncológico.

Exames precisos constataram que o câncer se espalhou por quatro partes do corpo da irmã de Bela Gil. Então, os médicos de Preta direcionaram o tratamento contra dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão.

Na luta contra o câncer, Preta não esquece de agradecer ao apoio dos fãs, familiares, amigos e da equipe médica. Segundo a cantora, ela está sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior.