Um cantor de pagode famoso surpreende Preta Gil ao vistá-la no hospital

Internada devido às fortes dores que sentiu nos rins, Preta Gil ficou surpreendida ao receber a visita do famoso cantor de pagode Thiaguinho, nesta terça-feira, 12 de novembro.

Num post compartilhado nas redes sociais, o artista aparece usando uma máscara de proteção facial, enquanto a filha de Gilberto Gil mostra toda sua alegria em ver o amigo. No vídeo publicado no story do Instagram de Preta, Thiaguinho brincou com a cantora fazendo um certo mistério de quem teria feito uma visita surpresa no quarto de hospital.

Preta Gil - Foto: Reprodução/ Instagram

Por qual motivo Preta Gil voltou a ser internada no Rio?

Preta Gil precisou voltar ao hospital, no Rio de Janeiro, para passar por uma cirurgia de cálculo renal. A cantora foi hospitalizada horas depois de ter recebido alta e ficará sob cuidados médicos para evitar sustos. Enquanto isso, ela tem recebido algumas visitas especiais de amigos e familiares.

Histórico de saúde e tratamento contra o câncer

A cantora, que já enfrentou desafios médicos complexos, compartilhou em agosto que retomaria o tratamento contra o câncer após um novo diagnóstico de metástase. Na época, foram identificados focos da doença em quatro locais do corpo, incluindo linfonodos, o peritônio e um nódulo no ureter. A artista foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023 e, desde então, passou por cirurgias e tratamentos intensivos, incluindo a remoção de um tumor e do útero.

Recentemente, ela também realizou um procedimento devido à presença de cálculos renais que haviam causado obstrução de um cateter. A situação exigiu cirurgia e levou a cuidados adicionais para evitar complicações. A internação atual visa prevenir novas crises de dor e assegurar o acompanhamento médico necessário enquanto a cantora segue focada na recuperação.

Preta, que sempre compartilha abertamente suas batalhas de saúde, agradeceu o carinho e o apoio dos fãs durante esse período difícil. Em publicações anteriores, ela expressou o desejo de focar em sua cura e no bem-estar, recebendo uma enxurrada de mensagens de apoio. Com seu retorno ao hospital, seguidores e amigos têm se manifestado com mensagens de força e positividade, reforçando o quanto a cantora é querida e admirada.