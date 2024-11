Preta Gil enfrenta nova internação por dores no rim e recebe apoio dos fãs

Após ser liberada do hospital recentemente, Preta Gil precisou ser internada novamente devido a fortes dores no rim direito. A cantora, que compartilhou a notícia com seus seguidores em suas redes sociais, explicou que havia comemorado o retorno para casa, mas que a volta à rotina se mostrou prematura. Com o desconforto aumentando, ela optou por retornar ao hospital, onde os médicos decidiram mantê-la internada para monitoramento e administração de novos medicamentos.

Em um vídeo descontraído, Preta comentou que passou uma maquiagem para se sentir melhor. “Dei uma arrumadinha porque não sou boba, passei uma make porque eu tava a cara da derrota. Agora tô melhor, quer dizer, mais ou menos... mas vou ficar”, brincou ela, tentando manter o bom humor. Além disso, comemorou a presença de seu filho, Francisco Gil, que passaria a noite com ela, trazendo-lhe conforto durante o período de recuperação.

Histórico de saúde e tratamento

A cantora, que já enfrentou desafios médicos complexos, compartilhou em agosto que retomaria o tratamento contra o câncer após um novo diagnóstico de metástase. Na época, foram identificados focos da doença em quatro locais do corpo, incluindo linfonodos, o peritônio e um nódulo no ureter. A artista foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023 e, desde então, passou por cirurgias e tratamentos intensivos, incluindo a remoção de um tumor e do útero.

Recentemente, ela também realizou um procedimento devido à presença de cálculos renais que haviam causado obstrução de um cateter. A situação exigiu cirurgia e levou a cuidados adicionais para evitar complicações. A internação atual visa prevenir novas crises de dor e assegurar o acompanhamento médico necessário enquanto a cantora segue focada na recuperação.

Perta, que sempre compartilha abertamente suas batalhas de saúde, agradeceu o carinho e o apoio dos fãs durante esse período difícil. Em publicações anteriores, ela expressou o desejo de focar em sua cura e no bem-estar, recebendo uma enxurrada de mensagens de apoio. Com seu retorno ao hospital, seguidores e amigos têm se manifestado com mensagens de força e positividade, reforçando o quanto a cantora é querida e admirada.